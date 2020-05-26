Кремль исключил новые поправки в Конституцию из-за пандемии COVID-19

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Кремль не считает необходимым вносить новые поправки в Конституцию России после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, на соответствующий вопрос журналиста Песков ответил отрицательно: «Нет, не считают [в Кремле]».

Он признал неизбежность определенных последствий пандемии, однако напомнил, что все трудности рано или поздно проходят.

«Безусловно, пандемия имеет свой эффект <...> на общем уровне комфорта или дискомфорта, это очевидно. Но все мы знаем, что пандемии проходят. Человечество не впервые сталкивается с опасными эпидемиями, были гораздо более чудовищные эпидемии, но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло», — отметил пресс-секретарь президента России.