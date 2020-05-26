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Губернатор сообщил детали о погибших при крушении вертолета на Чукотке

Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: military_politik / VK)

При крушении военного вертолета Ми-8 на Чукотке погибли три члена экипажа и техник. Об этом в сторис в Instagram сообщил губернатор региона Роман Копин.

«На борту находились три члена экипажа и техник. Все четверо погибли», — написал Копин.

При падении вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека
Общество
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 потерпел крушение утром 26 мая в Анадыре. Как сообщили в Минобороны России, катастрофа произошла при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ). Вертолет «совершил жесткую посадку» и загорелся во время испытаний после технического обслуживания, сообщал источник «Интерфакса».

Представитель правительства Чукотки сообщил «РИА Новости», что вертолет проводил контрольное висение — процедуру проверки в воздухе работы двигателя воздушного судна перед отправкой на выполнение задачи. По данным собеседника агентства, вертолет упал с высоты 15 м.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны. Из-за аварии погибли четверо членов экипажа вертолета, говорилось в сообщении. На месте катастрофы нашли два «черных ящика», они почти не повреждены, сообщил представитель экстренных служб региона «РИА Новости».

Теги: Чукотка, вертолет, крушение
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