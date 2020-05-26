В Минобороны назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

Предварительной причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в аэропорту Анадыря Чукотского автономного округа могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

На место происшествия вылетела комиссия ВКС.

По данным ведомства, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку утром 26 мая при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ). Погибли четыре человека.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил «РИА Новости», что на месте происшествия были найдены «черные ящики», они почти не повредились. Их техническое состояние оценивается как удовлетворительное.



