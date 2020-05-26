На Чукотке обнаружили «черные ящики» после жесткой посадки вертолета Ми-8

На месте жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Чукотском автономном округе были обнаружены принадлежащие судну «черные ящики». Их техническое состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.

«После ликвидации пожара обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «черные ящики» почти не пострадали.

Утром 26 мая вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря. Представитель правительства региона сообщил «РИА Нововсти», что вертолет проводил контрольное висение (процедура проверки в воздухе работы двигателя воздушного судна перед отправкой). В результате вертолет упал с высоты 15 м. Погибли четыре человека, находившиеся на борту вертолета.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.