Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке

Вертолет Ми-8 (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке. В результате погибли четыре человека, сообщил источник ТАСС и подтвердил источник «Интерфакса».

«Во время испытаний после технического обслуживания вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств совершил жесткую посадку и загорелся. Погибли четыре человека — члены экипажа», — сказал собеседник «Интерфакса».

По его словам, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, которая обнаружилась на высоте 30 м.

Информацию о том, что в результате жесткой посадки военного вертолета в Анадыре есть жертвы, подтвердил представитель правительства Чукотки, сообщает «РИА Новости». Источник агентства в экстренных службах также назвал предварительной причиной крушения вертолета техническую неисправность.