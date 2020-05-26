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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Карелии отменили ограничения по времени продажи алкоголя

Власти Карелии отменили в республике ограничения по времени продажи алкоголя, введенные из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парченчиков.

До 25 мая алкоголь разрешалось продавать в республике до 19:00 часов.

Помимо этого, в Карелии разрешили проводить на открытом воздухе занятия спортом для групп не более 10 человек. Однако во время тренировок необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, а также использовать медицинские маски и защитные перчатки.

31 марта в Карелии был введен режим самоизоляции. Тогда же были введены ограничения на продажу алкоголя. В частности, продавать алкоголь разрешалось в определенный промежуток времени — с 10:00 до 14:00. 28 апреля время продажи алкоголя в Карелии продлили на три часа — до 19:00.

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Фото: Илья Тимин / РИА Новости

С середины апреля для въезда в Карелию из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей организовали специальные контрольно-пропускные пункты.

В частности, КПП организовали на 155-м км автодороги А-121 «Сортавала»; 270-м км трассы Р-21 «Кола»; 45-м км А-215, 394-м км А-119 Вологда — Медвежьегорск и 354-м км автодороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож. Движение на всех остальных маршрутах временно перекрыли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Карелия, Артур Парфенчиков
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