Минфин счел нецелесообразным переносить уплату топливного акциза на АЗС

Возврат практики по уплате топливного акциза с автозаправочных станций (АЗС) может привести к ухудшению собираемости налога и недоимке, которую при текущем дефиците бюджет не может себе позволить, заявил ТАСС официальный представитель Минфина.

«Мы считаем нецелесообразным возвращаться к такому порядку расчета акциза, который применялся в стране в 2003-2006 годы, так как это привело к ряду негативных последствий», — отметили в ведомстве. По словам представителя Минфина, в результате значительно усложнилось администрирование акцизов, так как количество налогоплательщиков существенно увеличилось, что стало дополнительной нагрузкой для налоговых органов.

Представитель ведомства отметил, что в результате такой практики учащаются случаи уклонения от уплаты акцизов, а на администрирование требуются дополнительные затраты бюджета, «что в текущей ситуации особенно критично».

По его словам, в ситуации, когда дефицит бюджета может превысить 4 трлн рублей, бюджет не может себе позволить новых выпадающих доходов бюджета. Представитель ведомства считает, что передача акциза на АЗС может привести к собираемости за счет роста недоимки по налогу.