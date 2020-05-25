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Минфин счел нецелесообразным переносить уплату топливного акциза на АЗС

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Возврат практики по уплате топливного акциза с автозаправочных станций (АЗС) может привести к ухудшению собираемости налога и недоимке, которую при текущем дефиците бюджет не может себе позволить, заявил ТАСС официальный представитель Минфина.

«Мы считаем нецелесообразным возвращаться к такому порядку расчета акциза, который применялся в стране в 2003-2006 годы, так как это привело к ряду негативных последствий», — отметили в ведомстве. По словам представителя Минфина, в результате значительно усложнилось администрирование акцизов, так как количество налогоплательщиков существенно увеличилось, что стало дополнительной нагрузкой для налоговых органов.

Путин поручил кабмину проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС
Политика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Представитель ведомства отметил, что в результате такой практики учащаются случаи уклонения от уплаты акцизов, а на администрирование требуются дополнительные затраты бюджета, «что в текущей ситуации особенно критично».

По его словам, в ситуации, когда дефицит бюджета может превысить 4 трлн рублей, бюджет не может себе позволить новых выпадающих доходов бюджета. Представитель ведомства считает, что передача акциза на АЗС может привести к собираемости за счет роста недоимки по налогу.

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Бизнес
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

23 мая президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о переносе уплаты акциза с нефтеперерабатывающих заводов на розничной сегмент в срок до 15 июня.

На сегодняшний день акциз на топливо взимается не с автозаправочных станций, а с нефтеперерабатывающих заводов. Вопрос переноса уплаты на АЗС обсуждается не первый год. В частности, о переносе уплаты акцизов на бензин и дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции в 2016 году Путина просили главы нефтяных компаний. Тогда обращение подписали руководители «Роснефти», «Зарубежнефти», «Башнефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Татнефти» и «Независимой нефтегазовой компании».

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак в 2018 году говорил, что предложение нефтяников о переносе уплаты акциза на бензин и дизельное топливо с НПЗ на АЗС пока не обсуждается. По его словам, такой шаг требует «серьезного обсуждения с точки зрения администрирования и последствий для розничного сегмента».

Теги: топливо, акциз, бензин, АЗС, Минфин
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