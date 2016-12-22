Козак прокомментировал просьбу перенести уплату акциза на бензин на АЗС

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с топ-менеджерами нефтяных компаний, отвечая на вопрос РБК о предложении нефтяников перенести уплату акциза на бензин и дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на автозаправочные станции (АЗС), заявил, что пока подобное не обсуждается.

«Вопрос пока не обсуждается. Мы обсуждали меры оперативного характера по стабилизации ситуации на рынке топлива. Это требует серьезного обсуждения с точки зрения администрирования и последствий для розничного сегмента», — отметил он.

Отвечая на вопрос о судьбе предложения об обязательных поставках на российские НПЗ 17,5% добываемой нефти , чиновник сказал, что идея «в настоящее время продолжает обсуждаться».

«Необходимо детально проработать, каким образом это будет работать», — подчеркнул Козак, добавив, что пока эффективность этой меры не очевидна для правительства.​

В марте текущего года главы крупнейших нефтяных компаний России написали президенту страны Владимиру Путину письмо, в котором попросили перенести уплату акцизов на бензин и дизельное топливо, которые повысились с 1 апреля, с НПЗ на АЗС.

Обращение подписали главы «Роснефти», «Зарубежнефти», «Башнефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Татнефти» и ННК.

В письме отмечалось, что НПЗ вынуждены компенсировать сумму уплачиваемых акцизов при последующей продаже нефтепродуктов потребителям. ​«Получение акциза от покупателей нефтепродуктов в цене реализации фактически означает существенное отвлечение денежных средств добросовестных производителей качественного моторного топлива», — говорилось в письме.