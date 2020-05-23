Трамп раскрыл подробности приема препарата против малярии

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп начал принимать препарат против малярии для профилактики коронавируса, после того как в Белом доме выявили двоих заболевших COVID-19. Об этом сообщается в Twitter новостной программы Full Measure.

Трамп заявил, что, после того как анализы двух сотрудников Белого дома дали положительный результат на коронавирус, посчитал хорошей идей пройти курс противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Он отметил, что верит в эффективность такой профилактики.

Президент уточнил, что принимал препарат две недели.

Ранее Трамп заявил, что принимает по одной таблетке гидроксихлорохина в день для профилактики заболевания COVID-19. По его словам, это решение одобрил врач.