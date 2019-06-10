Суд оправдал полковника Захарченко по эпизоду взятки на $800 тыс.

Дмитрий Захарченко (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы оправдал бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко по одному из эпизодов его дела, сообщает корреспондент РБК.

Речь идет о взятке в размере $800 тыс. от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. «Суд приходит к выводу о том, что в этой части Захарченко должен был оправдан», — заявила судья Елена Абрамова, отметив, что все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. Вместе с тем суд счел доказанным, что Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила высокопоставленному сотруднику полиции сэкономить порядка 3 млн руб.

Суд также признал Захарченко виновным по остальным пунктам обвинения и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с лишением всех наград и звания полковника милиции.

Правоохранительные органы обвинили Захарченко по нескольким эпизодам получения взяток и в воспрепятствовании правосудию, государственный обвинитель запросил для него 15,5 года лишения свободы. В частности, позиция гособвинения состояла в том, что Захарченко и полковник ФСБ Дмитрий Сенин в 2014 году инициировали проверки налоговой инспекции и Россельхознадзора в заведениях Дусса. Выяснив через знакомого генерала МВД Алексея Лавушкина кто стоит за проверками, Дусс договорился при посредничестве замглавы ГУЭБиПК Феликса Василькова и Лавушкина передать Захарченко $800 тыс. Этот эпизод суд счел недоказанным.