Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля

Фото: David Ramos / Getty Images

Правительство Испании отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля, одновременно с завершением действия режима повышенной готовности. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на решение кабмина после заседания межведомственной комиссии по восстановлению туристического сектора.

Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото Марото отметила, что с июля будет отменено требование для иностранцев при въезде в страну проходить двухнедельный карантин. Она призвала туристов, в особенности из Франции и Германии, приезжать в Испанию.

Позднее глава МИД Аранча Гонсалес Лайя написала в своем Twitter, что все самое худшее для Испании осталось позади.

«С июля мы постепенно открываем Испанию для иностранных туристов, снимаем карантин и обеспечиваем санитарную безопасность», — отметила она.

Накануне испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания возобновляет национальный туризм, а иностранные граждане смогут посетить страну уже в июле.

Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения. К примеру, жителям страны разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Согласно последним данным Минздрава Испании, в стране с начала пандемии зафиксировали более 233 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более 27 тыс. человек умерли.

За последние сутки в стране было зафиксировано 132 новых случая заражения, а за прошедшую неделю — 3121. Умерли за минувшую неделю 50 человек.