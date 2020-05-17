В Испании за сутки умерли менее 100 человек впервые за два месяца

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В Испании зафиксировали самый низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции за сутки впервые с 12 марта. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на директора Центра координации медицинских оповещений и чрезвычайных ситуаций при Минздраве Испании Фернандо Симон.

Так, председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что в стране за сутки скончались 87 человек с ранее подтвержденным COVID-19. Глава кабмина добавил, что всего в Испании был выявлен 421 новый случай коронавируса, что на 21% выше показателя за 16 мая.

Фернандо Симон положительно оценил тенденцию на снижение смертности от инфекции, однако не исключил очередное увеличение показателя в ближайшее время.

Согласно последним данным Минздрава Испании, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 231 350, 149 576 пациентов выздоровели, 27 650 умерли. Наиболее пострадавшими от коронавируса испанскими регионами стали Мадрид и Каталония.