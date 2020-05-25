Памфилова опровергла сообщения о регионах с дистанционным голосованием

Элла Памфилова (Фото: ЦИК России / Global Look Press)

Слухи о регионах, в которых возможно дистанционное голосование по поправкам в Конституцию, недостоверны. Об этом «РИА Новости» сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Слухи о нескольких регионах, которые прошли в Telegram, они недостоверны, Красноярский край, еще что-то. Пока, кроме Москвы, я не думаю», — сказала она.

Памфилова ранее сообщала, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут применять дистанционный формат. Глава ЦИК отметила, что использовать подобный формат по всей стране не получится. По ее словам, его можно воплотить не более чем в трех-четырех регионах на основе московской технологии.

Памфилова заявила, что сначала в регионах будут пилотные проекты с постепенным увеличением количества участников голосования, охвата территории, а также уровня выборов и влияния на их результаты. Она сообщила, что пока ЦИК планирует обкатать дистанционный формат на ближайших выборах в единый день голосования, который состоится в сентябре, однако только в одном-двух регионах.