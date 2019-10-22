Число заключенных в России достигло исторического минимума

Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.

«На 1 октября 2019 года в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы РФ содержалось 434 тыс. осужденных», — говорится в сообщении. При этом в начале года было более 463 тыс. заключенных.

За 2019 год число заключенных снизилось на 29 тыс. человек, отметили во ФСИН. Наибольшее сокращение числа осужденных зафиксировали в Свердловской области (1344 человека), в Пермском крае (1249 человек) и в Красноярском крае (1172 человека).

Кроме того, в 2019 году ниже 100 тыс. человек опустилось число содержащихся в СИЗО. Оно составило 98 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день число всех содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы является минимальным в истории современной России.