Во ФСИН подтвердили более 700 случаев заболевания COVID-19

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Заболевание COVID-19 лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

Вылечились от коронавируса 208 сотрудников и 29 человек из подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

28 апреля стало известно о 271 заболевшем коронавирусной инфекцией среди персонала ФСИН и 40 зараженных среди обвиняемых и осужденных. Таким образом, примерно за две недели в уголовно-исполнительной системе выявили более 450 новых случаев заболевания.

Как уточняла ФСИН, для профилактики коронавируса в ряде учреждений и регионов действуют ограничительные меры. Так, приостановлены передача посылок и передач, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, а также личные свидания. Адвокаты и следователи могут с заключенными и подозреваемыми только в средствах индивидуальной защиты и через стеклянные перегородки.