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СК допросил 15 человек по делу о перестрелке на юге Москвы

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В рамках расследования дела о перестрелке на Каширском шоссе в Москве допрошены 15 человек, трое задержаны. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

Кроме того, следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых, у них нашли оружие различной модификации. Также следствие назначило баллистическую, дактилоскопическую, генетическую и другие судебно-медицинские экспертизы.

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Перестрелка у жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла 24 мая. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в вооруженном конфликте участвовали не менее восьми человек, некоторые из них скрылись с места происшествия на машинах. Полиция объявила план «Перехват». Позднее полицейские задержали троих подозреваемых.

По данным СК, конфликт с применением оружия произошел между двумя группами мужчин, один человек пострадал. По факту произошедшего завели дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК (хулиганство).

Теги: перестрелка, Москва, задержание, СК
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