Пандемия коронавируса , 25 мая, 11:59
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В Свердловской области выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В Свердловской области за сутки выявили 279 новых случаев коронавирусной инфекции, это новый рекорд для региона с начала эпидемии COVID-19 в России, следует из данных федерального оперативного штаба.
Ранее наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Свердловской области было зафиксировано 1 мая — 232 человека. Еще один скачок заболеваемости наблюдался 12 мая — тогда инфекцию выявили у 211 местных жителей.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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