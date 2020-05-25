В Свердловской области выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Свердловской области за сутки выявили 279 новых случаев коронавирусной инфекции, это новый рекорд для региона с начала эпидемии COVID-19 в России, следует из данных федерального оперативного штаба.

Ранее наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Свердловской области было зафиксировано 1 мая — 232 человека. Еще один скачок заболеваемости наблюдался 12 мая — тогда инфекцию выявили у 211 местных жителей.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Материал дополняется