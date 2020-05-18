В Свердловской области продлили режим ограничений из-за COVID-19

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В Свердловской области обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет и масочный режим сохранятся до 25 мая. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Куйвашев пояснил, что решение о продлении действия ограничительным мер связано со вспышкой коронавируса в логистической компании, которая доставляет продукцию в магазины сети «Красное & Белое». В компании инфекцию выявили у 136 сотрудников.



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