Общество , 18 мая, 19:23
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В Свердловской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
В Свердловской области обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет и масочный режим сохранятся до 25 мая. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
Куйвашев пояснил, что решение о продлении действия ограничительным мер связано со вспышкой коронавируса в логистической компании, которая доставляет продукцию в магазины сети «Красное & Белое». В компании инфекцию выявили у 136 сотрудников.
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