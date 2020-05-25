Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани

Управление МЧС по Татарстану опубликовало видео с места взрыва бытового газа в пятиэтажке на Волгоградской улице в Казани.

На кадрах видно, что у дома стоит пожарная машина, из подъезда выходят сотрудники экстренных и газовой служб. На последнем этаже дома можно заметить поврежденный балкон и выбитые окна. В самой квартире разбросана мебель, сорваны карнизы, повреждены обои. У дома находятся сотрудники правоохранительных органов, а также столпились очевидцы.

Видео: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Взрыв газа в жилом доме в Казани произошел утром 25 мая. В результате происшествия пострадала одна 30-летняя женщина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ожоги. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Всего из дома спасатели эвакуировали 52 человека, из них десять детей и одного инвалида-колясочника.