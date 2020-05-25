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Общество ,  
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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Казани

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Следователи завели уголовное дело из-за взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Казани. Об этом сообщает следственное управление СК России по Татарстану.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении. По данным следствия, инцидент произошел квартире жилого дома на улице Волгоградская. Из-за взрыва пострадала 30-летняя женщина, ее госпитализировали.

Причиной взрыва мог стать обрыв бытового шланга, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, передает ТАСС. «Девушка, которая находилась в квартире, нечаянно оборвала свой шланг бытовой, который идет на колонку», — сказал Миронов. Она сама рассказала об этом прибывшим к месту происшествия врачам и сотрудникам управляющей компании, пояснил глава администрации.

В минздраве сообщили о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Казани
Общество
Фото: МЧС России

Взрыв газа в жилом доме в Казани произошел утром 25 мая. Из-за взрыва спасатели эвакуировали из дома 52 человека. Пострадавшая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ожоги, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Татарстана. Сейчас ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Теги: взрыв газа, жилой дом, Казань
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В минздраве сообщили о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Казани
Общество
В жилом доме в Казани произошел взрыв газа
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