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В жилом доме в Казани произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Казани по адресу: ул. Волгоградская, 19, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану.

Сообщение о происшествии поступило по системе «112» в 6:40. Из здания эвакуировано 52 человека, из них десять детей, уточнили в главке. Позднее жителям первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры. На базе школы № 64 создан пункт временного размещения. На место происшествия прибыл глава регионального управления МЧС Рафис Хабибуллин.

При взрыве пострадала хозяйка квартиры на пятом этаже.

В минздраве Татарстана «РИА Новости» сообщили, что женщину госпитализировали в больницу № 7 Казани с ожогами и закрытой черепно-мозговой травмой.

В начале апреля взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуево. Погибли три человека, еще десять пострадали.

Теги: взрыв газа, Казань, Татарстан, новости РБК, МЧС, эвакуация
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