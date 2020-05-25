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В минздраве сообщили о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Казани

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Казани, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ожоги, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Татарстана. Ее доставили в городскую клиническую больницу № 7. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике уточнили, что это девушка 1990 года рождения, проживала одна. Она получила ожоги лица и кистей рук II степени (3–4%).

При хлопке газа были повреждены оконная и балконная рамы, имеются трещины несущей стены на пятом этаже лестничной клетки, сказал представитель управления.

Спасатели эвакуировали 52 человека, из них десять детей и один инвалид-колясочник. Его забрала к себе дочь в пгт Васильево. Жильцов разместили в школе № 64. Также планируется временно разместить жильцов в гостинице «Новинка» по адресу: ул. Короленко, 30.

На место происшествия прибыли строительные эксперты для оценки состояния здания. Для обследования дома планируется привлечь подрядную организацию ООО «Союзстройпроект». По итогам проверки будет принято решение о пригодности дома к дальнейшему проживанию, заключили в главке.

Взрыв газа в жилом доме в Казани произошел утром 25 мая. Пострадала хозяйка квартиры.

Теги: взрыв газа, Татарстан, Казань, Минздрав, МЧС, новости РБК
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