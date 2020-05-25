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Новости без коронавируса ,  
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В Госдуме предложили снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает снижение возраста для начисления надбавки к пенсии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Согласно проекту документа надбавку в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается начислять не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет.

Авторы законопроекта объясняют свое предложение тем, что люди этого возраста нуждаются в постоянном уходе. «Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки», — говорится в пояснительной записке к документу.

В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кроме того, депутаты отмечают, что Всемирная организация здравоохранения относит граждан 75 лет и старше к лицам старческого возраста, что выражает анатомические и физиологические особенности таких людей.

Предполагается, что поправки в федеральное законодательство, в соответствии с которыми надбавку начнут выплачивать на пять лет раньше, вступят в силу с 1 января 2021 года.

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии
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Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Ранее в мае сообщалось, что Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом в рамках предварительного плана по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса предлагают смягчить условия досрочного выхода на пенсию.

В частности, граждане смогут выходить на пенсию, если потеряли работу за три года до наступления пенсионного возраста. Сейчас данная возможность есть у тех, кто оказался уволен или сокращен за два года до пенсии.

Теги: пенсия, Госдума
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