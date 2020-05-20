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Антикризисные меры ,  
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СМИ узнали о предложении смягчить условия выхода на досрочную пенсию

Сейчас такую возможность имеют граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению этого условия
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом подготовили рабочую версию общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. В проекте, в частности, предлагается смягчить условия для досрочного выхода граждан на пенсию. Об этом пишут «Известия», которые ознакомились с выдержками из документа.

По данным газеты, проектом предлагается, что до конца 2020 года граждане, потерявшие работу за три года до наступления пенсионного возраста, смогут рассчитывать на досрочную пенсию, несмотря на общий размер стажа. «Предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет», — говорится в публикации.

Власти продлили больничные для работающих пенсионеров до 29 мая
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сейчас опция досрочного выхода на пенсию доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одним условием для досрочного выхода на пенсию является подтверждение в службе занятости факта того, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

Кроме того, в проекте содержится еще ряд предложений:

  • Повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. руб. на три месяца с мая 2020 года;
  • Приравнять на тот же срок размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ;
  • Развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.

Работающим пенсионерам пообещали электронные больничные
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Как отмечает газета, разработать такой документ поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Его финальная версия должна быть готова к 25 мая. Собеседник издания, знакомый с текстом проекта, отметил, что в него постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Автор: Михаил Юшков
Теги: пенсия
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