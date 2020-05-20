СМИ узнали о предложении смягчить условия выхода на досрочную пенсию

Сейчас такую возможность имеют граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению этого условия

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом подготовили рабочую версию общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. В проекте, в частности, предлагается смягчить условия для досрочного выхода граждан на пенсию. Об этом пишут «Известия», которые ознакомились с выдержками из документа.

По данным газеты, проектом предлагается, что до конца 2020 года граждане, потерявшие работу за три года до наступления пенсионного возраста, смогут рассчитывать на досрочную пенсию, несмотря на общий размер стажа. «Предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет», — говорится в публикации.

Сейчас опция досрочного выхода на пенсию доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одним условием для досрочного выхода на пенсию является подтверждение в службе занятости факта того, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

Кроме того, в проекте содержится еще ряд предложений: