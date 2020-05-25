В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды

Температура воздуха в европейской части России повысится до нормальных для мая значений в середине наступившей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«На европейской территории России в понедельник-вторник температуры от 15 до 18 градусов, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять», — сказал синоптик. При этом он отметил, что осадков почти не будет.

В среду будет дождливо и снова похолодает до 15 градусов выше ноля. В четверг воздух прогреется до 18-20 градусов, а в выходные — до 22 градусов.

По словам Вильфанда, в Сибири прекратится аномальная для этого региона жара — к среде температура воздуха там упадет до 18-20 градусов, что соответствует климатической норме.