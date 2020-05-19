В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В июне в большинстве регионов температура будет около нормы и выше, сообщила РБК заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в столичном регионе июнь будет несколько теплее нормы. «Для Москвы ожидается преобладающая температура ночью плюс 10–15 градусов, днем — плюс 20–25 градусов. Это примерно на один градус выше нормы. Но не исключены понижения температуры. При похолоданиях может понижаться до плюс 4–9 ночью и до плюс 10–15 днем», — заявила она.

На севере Сибири, в некоторых регионах Юго-Западной Сибири (в Томской, Кемеровской областях, центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и большей части Якутии, кроме восточных и юго-восточных районов) будет на два градуса выше нормы. «На севере Западной Сибири также будет теплее нормы — ночью плюс 3–8, днем плюс 10–15 градусов», — сообщила Паршина.

Синоптик отметила, что мало осадков в первый месяц лета ожидается в Центральном, Приволжском округах, восточных районах Северо-Западного округа, на севере Свердловской области, в западной половине ХМАО, на юго-западе Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в южном Поволжье, в республиках Северного Кавказа, на большей части Якутии, на северной половине Чукотки. При этом большое количество осадков прогнозируется в южных районах Красноярского края, Иркутской области, Хакасии, в Хабаровском крае, на Сахалине, побережье Магаданской области и Камчатке.