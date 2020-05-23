В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве с 25 мая

Первые признаки потепления в Москве ожидаются 25 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в понедельник воздух прогреется до 15-17 градусов. Однако при этом температура все равно будет ниже климатической нормы примерно на 3 градуса. «Но это уже «поприличнее» с точки зрения майской погоды», — отметил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в субботу в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, в воскресенье — 10-12 градусов.

Ранее Вильфанд говорил, что сейчас погода в Москве соответствует не маю, а первой половине апреля. По словам синоптика, температура на выходных будет ниже нормы на 6–7 градусов.