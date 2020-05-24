Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в московском регионе

На территории столичного региона в июне и июле текущего года ожидается экстремальная жара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой», — говорится в заявлении.

Согласно прогнозу, в умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух прогреется до +30 градусов, а на южных рубежах страны превысит отметку в +35 градусов.

В прогнозе отмечается, что экстремально жаркая погода может отразиться на ситуации с лесными пожарами на юге Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.

19 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что теплая погода вернется в центральную часть России в последние пять дней мая.

В свою очередь, его прогноз отличается от прогноза ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, который ранее предположил, что жители Центральной России не увидят теплой погоды до начала лета.

По словам синоптика, в ближайшую неделю Центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода из-за «гигантского циклонического вихря» североатлантического происхождения. Температура воздуха будет достигать апрельских значений, на земле возможны заморозки.