Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

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Для снижения температуры при коронавирусе нельзя принимать нестероидные противовоспалительные средства, в том числе аспирин и анальгин. Об этом сообщила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» Управделами президента России, врач-невролог Ирина Вереютина, запись консультации доступна на странице управделами в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, для снижения температуры следует использовать парацетамол. «Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — указала она.

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы. Среди них — снижение обоняния, головокружение, головные боли, а также нарушения сознания и памяти.

Ранее парацетамол при подозрении на коронавирус рекомендовал использовать представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер. «Для самолечения мы рекомендуем парацетамол, а не ибупрофен», — сказал он. При этом препарат стоит использовать после консультации врача, указал Линдмайер.