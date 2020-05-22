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Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Фото: Зотин Игорь / ТАСС
Фото: Зотин Игорь / ТАСС

Для снижения температуры при коронавирусе нельзя принимать нестероидные противовоспалительные средства, в том числе аспирин и анальгин. Об этом сообщила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» Управделами президента России, врач-невролог Ирина Вереютина, запись консультации доступна на странице управделами в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, для снижения температуры следует использовать парацетамол. «Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — указала она.

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы. Среди них — снижение обоняния, головокружение, головные боли, а также нарушения сознания и памяти.

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Ранее парацетамол при подозрении на коронавирус рекомендовал использовать представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер. «Для самолечения мы рекомендуем парацетамол, а не ибупрофен», — сказал он. При этом препарат стоит использовать после консультации врача, указал Линдмайер.

Согласно данным российского оперативного штаба, наиболее частыми симптомами коронавируса являются высокая температура, одышка, сухой кашель, а также боль в мышцах и утомляемость. В более редких случаях также могут возникать головная боль, кровохарканье, диарея и тошнота.
 

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: невролог, коронавирус, лекарство
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