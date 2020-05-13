Вирусолог назвал сроки создания эффективного лекарства от коронавируса

Реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции может появиться к осени 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, речь идет о препарате, который разрабатывает американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Их метод заключается в искусственном добавлении антител в организм человека, чтобы иммунитет мог бороться с вирусом.

«В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — заявил Волчков.

В отличие от уже проводимых попыток добавлять больным COVID-19 антитела от переболевших людей в Regeneron Pharmaceuticals пошли другим путем — они отобрали лучшее антитело и клонировали его. Фармкомпания уже начала производство антител в промышленных масштабах и имеет опытную партию.

В апреле глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что отечественная компания разработала лекарство от коронавируса, который уже тестировался в ряде стран.

Доклинические испытания препарата должны были завершится еще в апреле, после чего их результат оценят специалисты.