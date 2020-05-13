Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 12 мая, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 12 мая, 13:38
Вирусолог назвал сроки создания эффективного лекарства от коронавируса Общество, 02:25 Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения Общество, 02:06 На юге Москвы произошел пожар на 22-м этаже жилого дома Общество, 02:03 В Генштабе сообщили о специальных изоляторах для призывников с COVID-19 Общество, 01:45 В США назвали покупку С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией Политика, 01:28 СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России Бизнес, 01:09 S7 стала лидером по числу перевезенных пассажиров в апреле Бизнес, 00:55 Лукашенко заявил о двукратном снижении числа пневмоний после парада 9 мая Общество, 00:51 Власти Петербурга выдадут части жителей деньги на покупку масок Общество, 00:35 NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе» Технологии и медиа, 00:15 В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест Общество, 00:12 Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19 Общество, 00:00 Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов Политика, 12 мая, 23:37 ВЦИОМ выяснил отношение россиян ко Дню Победы Общество, 12 мая, 23:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусолог назвал сроки создания эффективного лекарства от коронавируса

Реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции может появиться к осени 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, речь идет о препарате, который разрабатывает американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Их метод заключается в искусственном добавлении антител в организм человека, чтобы иммунитет мог бороться с вирусом.

«В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — заявил Волчков.

Японские ученые назвали блокирующее размножение коронавируса лекарство
Общество
Фото: Carl Court / Getty Images

В отличие от уже проводимых попыток добавлять больным COVID-19 антитела от переболевших людей в Regeneron Pharmaceuticals пошли другим путем — они отобрали лучшее антитело и клонировали его. Фармкомпания уже начала производство антител в промышленных масштабах и имеет опытную партию.

В апреле глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что отечественная компания разработала лекарство от коронавируса, который уже тестировался в ряде стран.

Доклинические испытания препарата должны были завершится еще в апреле, после чего их результат оценят специалисты.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, лекарство
Материалы по теме
Японские ученые назвали блокирующее размножение коронавируса лекарство
Общество
Эпидемиолог сообщил об отсутствии эффективного лекарства от коронавируса
Общество
Мурашко назвал обнадеживающими тесты препарата от гриппа в лечении COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter