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Турецкие отели уберут шведские столы после пандемии коронавируса

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Гостиницы Турции после начала туристического сезона откажутся от шведских столов для обеспечения дополнительной эпидемиологической безопасности своих гостей. Об этом пишет газета Ahaber со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя.

По его словам, если обстановка с коронавирусом не ухудшится, в конце мая в Турции начнется туристический сезон. Пока он будет ограничен внутренним туризмом.

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Фото: Altan Gocher / Global Look Press

Однако из-за пандемии COVID-19 отели внесут изменения в свои стандарты безопасности и санитарные нормы. В частности, уберут шведские столы из системы «все включено», заменив его комплексным меню. Также для гостиниц установят предельную нагрузку в 50% от максимальной вместимости, добавил Эрсой.

В министерстве также отметили, что рестораны в Турции могут начать открываться в последнюю неделю мая. Для них введут новые правила — расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, а число посетителей не должно превышать 30% от максимальной вместимости.

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Источник: JHU
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Ранее в апреле Эрсой заявлял, что власти страны ждут переломного момента в распространении коронавирусной инфекции в конце апреле и готовятся к открытию туристического сезона в конце мая. Министр сообщил, что первыми иностранными туристами в Турции ждут гостей из Азии.

В марте турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести начало сезона из-за пандемии COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, на 27 апреля в стране зафиксировано более 110 тыс. заболевших, 29 тыс. выздоровевших и 2805 смертей от коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Турция, гостиницы, туризм
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