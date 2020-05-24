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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела коронавирусом

Елена Алешина
Елена Алешина (Фото: aids-kaluga.ru)

В Калуге коронавирусом заразилась главврач Калужской областной инфекционной больницы, где принимают больных с COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора Владислав Шапша в соцсети «ВКонтакте».

«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал Шапша. По его словам, Алешина находится под наблюдением «в своей родной инфекционке», ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Шапша отметил, что Алешина с самого начала активно боролась с распространением коронавируса, была внутри «красной зоны», а ее вклад в борьбу с эпидемией «неоценим». «Елена Николаевна, выздоравливайте, мы с вами!», — добавил Шапша.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Cогласно последним данным федерального оперативного штаба, в Калужской области выявили 3 246 случаев заражения коронавирусом, 884 заразившихся уже выздоровели. За последние сутки в регионе зарегистрировали 123 новых случая заболевания.

Накануне стало известно, что от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы №26 в Санкт-Петербурге Галина Литвинова. Ранее, 17 мая, глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в регионе более 40 врачей умерли от коронавирусной инфекции и пневмонии.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Калуга, главврач больницы, пандемия
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