Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела коронавирусом

Елена Алешина (Фото: aids-kaluga.ru)

В Калуге коронавирусом заразилась главврач Калужской областной инфекционной больницы, где принимают больных с COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора Владислав Шапша в соцсети «ВКонтакте».

«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал Шапша. По его словам, Алешина находится под наблюдением «в своей родной инфекционке», ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Шапша отметил, что Алешина с самого начала активно боролась с распространением коронавируса, была внутри «красной зоны», а ее вклад в борьбу с эпидемией «неоценим». «Елена Николаевна, выздоравливайте, мы с вами!», — добавил Шапша.

Cогласно последним данным федерального оперативного штаба, в Калужской области выявили 3 246 случаев заражения коронавирусом, 884 заразившихся уже выздоровели. За последние сутки в регионе зарегистрировали 123 новых случая заболевания.