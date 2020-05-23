В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26

Галина Литвинова (Фото: hospital26.ru)

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования ее родным, близким и коллегам и пожелал им стойкости и сил. «Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача», — отметил он.

Галина Литвинова работала кардиологом в больнице № 26 с 1993 года. «Фонтанка» пишет, что в «Список памяти» медработников, которые умерли от коронавируса, входят имена 20 человек из Петербурга. По данным на 23 мая, всего в этом списке 276 человек.

Ранее в мае глава минздрава Дагестана заявил, что в регионе более 40 врачей умерли от коронавирусной инфекции и пневмонии.