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В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке

Симферополь
Симферополь (Фото: Александр Полегенько / РИА Новости)

За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 из них выявили в строительном городке в районе Симферополя. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Запись заседания оперативного штаба опубликовал глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Симферополе зарегистрирован очаг новой коронавирусной инфекции в строительном городке», — сказала Пеньковская. По ее словам, речь идет о дорожно-строительной компании, которая базируется на территории Симферопольского района. У десяти заболевших вирус протекает без симптомов, у одного человека есть клинические проявления, уточнила Пеньковская.

Строительный городок закрыли на карантин, после госпитализации заболевших там провели дезинфекцию, а работу предприятия приостановили. Тесты провели у всех находившихся там 411 человек, они находятся под наблюдением.

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C 18 мая в Крыму отменили режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. При этом на территории республики сохраняется режим обязательного ношения масок в общественных местах. Cогласно последним данным регионального оперативного штаба, в Республике Крым (без учета Севастополя) выявили 340 случаев заражения коронавирусом,153 человека уже выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Крым, коронавирус, стройка
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