В Москве от коронавируса вылечились почти 50 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 2427 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный департамент здравоохранения.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49 840», — отметила Ракова.

Общее число вылечившихся от коронавируса человек в России достигло 113 тыс., следует из данных федерального оперативного штаба. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 5,3 тыс. новых случаев выздоровления.

По состоянию на 24 мая число зараженных коронавирусом в России составляет 227,6 тыс. человек (активные случаи), всего же с начала эпидемии в стране выявили 344 тыс. заболевших. За последние сутки коронавирус подтвердили у 8,5 тыс. человек.



