Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

Алёна Бабенко (Фото: Генриетта Перьян / Global Look Press)

Актриса театра и кино Алена Бабенко заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.

«Какое-то время меня не было в «эфире», было много вопросов о моем самочувствии», — написала Бабенко. По словам актрисы, она самоизолировалась, а также покинула телевизионный проект «Танцы со звездами» после того, как почувствовала недомогание.

«К сожалению, это оказался тот самый (дальше актриса поставила смайлики короны и зеленого вируса. — РБК)», — сообщила Бабенко. По словам актрисы, в начале болезни у нее была температура и слабость. Актриса отметила, что сейчас находится в стационаре под присмотром врачей и чувствует себя уже лучше.

Всего в России коронавирусом заразились более 335 тыс. человек. Большая часть случаев заражения приходится на Москву, где заболевание подтвердили у 161 тыс. человек.