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Пандемия коронавируса ,  
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Академик РАН назвал условие для неуязвимости населения к коронавирусу

Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции COVID-19 появится в случае вакцинации с охватом 95% населения. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — сказал Брико.

Он выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время.

Согласно оценке ВОЗ, население можно защитить от передачи инфекции воздушно-капельным путем посредством массовой вакцинации, отметил Брико. При этом охват вакцинации должен составлять 95%, пояснил академик, благодаря чему население будет обеспечено неуязвимостью к коронавирусу.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Академик заявил, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составит 60-70%. По его словам, этот уровень позволит сказать, что если будет занос возбудителя, то он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц.

«По крайней мере, с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе», — добавил Брико.

Он сослался на статистические данные Европы, где утверждается, что антитела от коронавируса имеются у 15% населения. По словам академика, при таком показателе сохраняется возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания.

Эксперт также напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции и социального дистанцирования. Помимо этого, он призвал граждан носить в общественных местах медицинскую маску и соблюдать гигиену.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: РАН, академик, Минздрав России, коронавирус, вакцинация
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