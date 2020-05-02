Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Татьяна Васильева (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Советская и российская 73-летняя актриса, телеведущая Татьяна Васильева сообщила о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию, передает «Интерфакс». На звонки РБК она не ответила.

«Да, у меня коронавирус», — сказала Васильева. По ее словам, пока она изолировалась дома, а «потом видно будет».

Накануне Васильева сообщила о госпитализации из-за высокой температуры и кашля. По информации «Интерфакса», утром в субботу 2 мая артистка вернулась домой и ждала результаты анализа на наличие коронавируса.

Татьяна Васильева снималась в таких фильмах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть», а также играла в Московском театре сатиры и Московском академическом театре имени Маяковского.