Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в центральную Россию

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В центральной части России вновь станет тепло на следующей неделе, в последние пять дней мая. Об этом, как передает ТАСС, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Существует вероятность того, что в последнюю пятидневку мая температура повысится. Она приблизится к своей норме. Будет около 20 градусов», — сообщил он, уточнив, что более точный прогноз можно будет дать к концу недели. «Будет меняться центр антициклона, и вот [от того] в какую часть — теплую или холодную — попадет центр европейской России, будет зависеть погода в конце мая», — объяснил он.

Сейчас температуры, установившиеся в центре европейской части России, в среднем на три градуса отстают от нормы.

Прогноз Вильфанда отличается от прогноза ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, который накануне предположил, что теплой погоды жители Центральной России не увидят до начала лета. По словам синоптика, в ближайшую неделю Центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода из-за «гигантского циклонического вихря» североатлантического происхождения. Температура воздуха будет достигать апрельских значений, на земле возможны заморозки.