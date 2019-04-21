Илон Маск на русском обсудил с подписчиками инопланетян

Илон Маск на русском обсудил с подписчиками инопланетян

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время беседы с подписчиками в Twitter перешел на русский язык.

Отвечая на вопрос о том, не осваивает ли он космос для доставки инопланетян на Землю, Маск спросил: «Где инопланетяне?»

Другой пользователь попытался объяснить Маску, что инопланетяне проживают под землей на Марсе. На это американский изобретатель ответил: «Вот где собака зарыта».

Комментируя сообщение еще одного пользователя соцсети, Маск использовал фразеологизм «говорят, что кур доят».