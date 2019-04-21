Технологии и медиа , 05:18
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Илон Маск на русском обсудил с подписчиками инопланетян
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время беседы с подписчиками в Twitter перешел на русский язык.
Отвечая на вопрос о том, не осваивает ли он космос для доставки инопланетян на Землю, Маск спросил: «Где инопланетяне?»
Другой пользователь попытался объяснить Маску, что инопланетяне проживают под землей на Марсе. На это американский изобретатель ответил: «Вот где собака зарыта».
Комментируя сообщение еще одного пользователя соцсети, Маск использовал фразеологизм «говорят, что кур доят».