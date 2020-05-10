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Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом

Предприниматель отреагировал на замечание бывшего чиновника, который обвинил Маска в намерении «лишить людей работы». Глава Tesla ранее пригрозил перенести штаб-квартиру компании и будущие проекты из Калифорнии в другой штат
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Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в своем Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха (он занимал эту должность с 1993 по 1997 год). Позднее Маск извинился и добавил: «Хотел сказать, скучный идиот».



Так предприниматель прокомментировал заявление Райха о том, что Маск намерен «лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем». «Капитализм в худшем проявлении», — считает экс-министр.

Речь идет об обещании Маска перенести штаб-квартиру Tesla и все новые проекты компании из Калифорнии в другой штат. Ранее на этой неделе губернатор штата Гэвин Ньюсом разрешил возобновить работу предприятиям, которые закрылись из-за пандемии коронавируса, но уточнил, что местные власти при необходимости могут по своему усмотрению продлевать ограничительные меры. В округе Аламеда, где расположен завод Tesla, самоизоляцию продлили до конца мая.

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Бизнес
Илон Маск

Маск заявил, что это решение противоречит «конституционным свободам и в принципе здравому смыслу», Tesla уже обжаловала его в суде. Отвечая на вопросы пользователей Twitter, предприниматель назвал требования властей Аламеды «последней каплей» и отметил, что компания может переехать в Техас или Неваду.

В конце апреля Маск раскритиковал продление самоизоляции, назвав его «принудительным заключением людей в своих домах», которое противоречит конституционным правам. «Говорить что кто-то будет арестован, если покинет дом, — это фашизм. Это не демократично. Это не свобода. Верните людям их чертову свободу», — заявил он в ходе презентации отчета Tesla за первый квартал. Предприниматель также выразил мнение, что продление ограничительных мер «принесет большой вред» не только его компании, но и многим другим.

С его точкой зрения не согласился глава Facebook Марк Цукерберг. Он считает, что смягчение ограничений до того, как уровень заболеваемости снизится, «почти гарантированно приведет к вспышке» и негативно скажется на здоровье населения и экономике страны. Свое мнение предприниматель также выразил во время представления отчетности компании.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Илон Маск, Tesla
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