Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом

Предприниматель отреагировал на замечание бывшего чиновника, который обвинил Маска в намерении «лишить людей работы». Глава Tesla ранее пригрозил перенести штаб-квартиру компании и будущие проекты из Калифорнии в другой штат

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в своем Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха (он занимал эту должность с 1993 по 1997 год). Позднее Маск извинился и добавил: «Хотел сказать, скучный идиот».

Так предприниматель прокомментировал заявление Райха о том, что Маск намерен «лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем». «Капитализм в худшем проявлении», — считает экс-министр.

Речь идет об обещании Маска перенести штаб-квартиру Tesla и все новые проекты компании из Калифорнии в другой штат. Ранее на этой неделе губернатор штата Гэвин Ньюсом разрешил возобновить работу предприятиям, которые закрылись из-за пандемии коронавируса, но уточнил, что местные власти при необходимости могут по своему усмотрению продлевать ограничительные меры. В округе Аламеда, где расположен завод Tesla, самоизоляцию продлили до конца мая.

Маск заявил, что это решение противоречит «конституционным свободам и в принципе здравому смыслу», Tesla уже обжаловала его в суде. Отвечая на вопросы пользователей Twitter, предприниматель назвал требования властей Аламеды «последней каплей» и отметил, что компания может переехать в Техас или Неваду.