Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве

Видео: msk_today / VK

В Сети появилось видео с места захвата заложников в отделении банка на Земляном Валу в центре Москвы. Оно опубликовано в группе ДТП и ЧП в Москве и Московской области в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно несколько машин скорой помощи и полиции у отделения Альфа-банка.

Неизвестный удерживал в отделении банка на Земляном Валу несколько человек. К месту происшествия выехал спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Злоумышленник задержан.

МВД сообщило, что неизвестный вошел в отделение банка на Земляном Валу и заявил, что оно заминировано. При этом с собой у злоумышленника была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. Telegram-канал Baza сообщал, что здание захватил мужчина, одетый в костюм Delivery Club, с рюкзаком за спиной, из которого торчат провода. «На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», — сообщили РБК в пресс-службе Delivery Club.