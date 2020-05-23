Путин поручил усилить контроль на предприятиях ТЭК в связи с COVID-19

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил кабмину усилить контроль за распространением COVID-19 на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующее поручение он дал по итогам совещания по вопросам развития энергетики, документ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет об объектах ТЭК, которые функционируют вахтовым методом. Срок исполнения поручения установлен до 15 июня.

Ранее вспышки коронавирусной инфекции зафиксировали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в Якутии, а также на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми и Иркутской области.