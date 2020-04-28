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Власти сняли ограничения с аэропорта НОВАТЭКа

Власти Ямала сняли ограничения с аэропорта Сабетта, который обслуживает крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ». «Ямал СПГ» подконтролен НОВАТЭКу Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко
НОВАТЭК NVTK ₽1 034,6 +4,11% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во вторник, 28 апреля, с аэропорта Сабетта были сняты ограничения, наложенные неделю назад из-за выявления случаев заражения коронавирусом вахтовиков на Южно-Тамбейском месторождении НОВАТЭКа. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе.

Источник, близкий к заводу «Ямал СПГ», подконтрольному НОВАТЭКу, на котором перерабатывается газ Южно-Тамбейского месторождения, подтвердил РБК, что с 8:00 по местному времени (6:00 мск) 28 апреля все ограничительные меры по аэропорту Сабетта были сняты постановлением главного государственного санитарного врача по Ямальскому району ЯНАО Светланы Мухлыниной. «Аэропорт работает в штатном режиме», — добавил он. Оператором этого аэропорта является компания ООО «Международный аэропорт Сабетта», 100-процентная «дочка» «Ямал СПГ».

«Ямал СПГ» обжаловал закрытие аэропорта в вахтовом поселке из-за вируса
Бизнес
Международный аэропорт Сабетта

Ровно неделю назад, 21 апреля, главный государственный санитарный врач по Ямальскому району ЯНАО Светлана Мухлынина подписала постановление о прекращении выполнения всех пассажирских рейсов в аэропорту Сабетта. Это решение было принято «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории поселка Сабетта Южно-Тамбейского лицензионного участка Ямальского района ЯНАО, предотвращения формирования новых очагов, а также в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции». Это оставило поселок на карантине, потому что практически все перевозки людей и продовольствия в Сабетту осуществляются самолетами.

27 апреля главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко заявила в ходе совещания с полпредом президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, что в Сабетте зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусом и аэропорт поселка закрыт на карантин. «У нас на сегодняшний день постановление на карантин на аэропорт Сабетту, то есть никаких вылетов без нашего согласования вахты не будет», — сказала тогда главный санитарный врач региона. По ее данным, вирус завезли в поселок сотрудники подрядной организации «Велесстрой» из Москвы. «Они прилетели из Москвы 30 марта, потом 6-го, 8 апреля подрядчики заезжали, и создалась ситуация [с заражением людей]», — добавила она.

После этого «Ямал СПГ» обратился в компетентные органы с жалобой на постановление Мухлыниной, обвинив ее в превышении полномочий. «Мы обратились в компетентные органы за оценкой правомерности этих действий», — сообщил представитель компании вечером 27 апреля.

«В ближайшие дни ожидается, что выработанная совместно с работодателем схема вывоза сотрудников с отрицательным тестом на коронавирус начнет реализовываться», — отметили в оперативном штабе 28 апреля. Сейчас в лаборатории Салехардской окружной больницы исследуют 1929 проб, отобранных в последние несколько дней медиками ЯНАО у вахтовых работников Сабетты. Исследованы уже 740 проб, все результаты направляются на верификацию в Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО. По заключению учреждения главным санитарным врачом округа Людмилой Нечепуренко будет принято решение, кто из сотрудников, прошедших 14-дневный карантин, сможет отправиться домой. Списки выезжающих будут формироваться Роспотребнадзором Ямала совместно с санитарными врачами тех регионов, куда будут прибывать работники, сообщили в штабе.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Сабетта, коронавирус, Леонид Михельсон, НОВАТЭК
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