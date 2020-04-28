Власти сняли ограничения с аэропорта НОВАТЭКа

Власти Ямала сняли ограничения с аэропорта Сабетта, который обслуживает крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ». «Ямал СПГ» подконтролен НОВАТЭКу Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во вторник, 28 апреля, с аэропорта Сабетта были сняты ограничения, наложенные неделю назад из-за выявления случаев заражения коронавирусом вахтовиков на Южно-Тамбейском месторождении НОВАТЭКа. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе.

Источник, близкий к заводу «Ямал СПГ», подконтрольному НОВАТЭКу, на котором перерабатывается газ Южно-Тамбейского месторождения, подтвердил РБК, что с 8:00 по местному времени (6:00 мск) 28 апреля все ограничительные меры по аэропорту Сабетта были сняты постановлением главного государственного санитарного врача по Ямальскому району ЯНАО Светланы Мухлыниной. «Аэропорт работает в штатном режиме», — добавил он. Оператором этого аэропорта является компания ООО «Международный аэропорт Сабетта», 100-процентная «дочка» «Ямал СПГ».

Ровно неделю назад, 21 апреля, главный государственный санитарный врач по Ямальскому району ЯНАО Светлана Мухлынина подписала постановление о прекращении выполнения всех пассажирских рейсов в аэропорту Сабетта. Это решение было принято «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории поселка Сабетта Южно-Тамбейского лицензионного участка Ямальского района ЯНАО, предотвращения формирования новых очагов, а также в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции». Это оставило поселок на карантине, потому что практически все перевозки людей и продовольствия в Сабетту осуществляются самолетами.

27 апреля главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко заявила в ходе совещания с полпредом президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, что в Сабетте зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусом и аэропорт поселка закрыт на карантин. «У нас на сегодняшний день постановление на карантин на аэропорт Сабетту, то есть никаких вылетов без нашего согласования вахты не будет», — сказала тогда главный санитарный врач региона. По ее данным, вирус завезли в поселок сотрудники подрядной организации «Велесстрой» из Москвы. «Они прилетели из Москвы 30 марта, потом 6-го, 8 апреля подрядчики заезжали, и создалась ситуация [с заражением людей]», — добавила она.