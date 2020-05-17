Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, речь идет о сотрудниках подрядной организации, которые работают на объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК). Кроме того, среди заразившихся есть работники золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, сообщили в правительстве.

Всего с начала распространения эпидемии в регионе зафиксировали 601 случай заражения,142 человека выздоровели, шестеро умерли.

Общее число заболевших коронавирусом в России, по данным федерального оперативного штаба, составляет 272 тыс. Из них выздоровели 63 тыс. человек, умерли 2, 5 тыс.