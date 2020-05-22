Суд отказал в аресте фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

Пресненский суд Москвы отказался арестовать Александра Колодного, техника московского дома престарелых «Третий возраст», где в апреле текущего года в результате пожара погибли четыре человека и еще 16 пострадали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Суд счел, что доказательств необходимости изоляции обвиняемого от общества нет, и отпустил его без меры пресечения, пояснила «РИА Новости» пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В решении суда указывается, что ранее следователь не пытался вызвать обвиняемого на допрос, а сам обвиняемый не скрывался — его нашли по месту жительства. Отмечается, что обвиняемый не имеет судимости. Он уволился из дома престарелых два дня назад.

Пожар в частном доме престарелых «Третий возраст» произошел 8 апреля. Среди пострадавших был один пожарный.

По предварительной версии Следственного комитета, причиной возгорания могли стать неисправности электропроводки и котла отопления. По факту пожара возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).