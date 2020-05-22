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Власти Подмосковья назвали размер штрафа за отсутствие маски

Штраф за отсутствие защитной маски в общественных местах и транспорте для жителей Московской области составит 4 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ждет штраф 4 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Власти Подмосковья рекомендовали надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Обязательный масочный режим в Московской области ввели 12 мая. При этом изначально за появление в общественных местах без маски предполагалось только замечание.

22 мая глава региона Андрей Воробьев сообщил о введении штрафов за нарушение этой нормы. Он также подписал постановление, согласно которому жителям Подмосковья рекомендовано носить маски и перчатки «при любом выходе на улицу», а не только при посещении общественных мест и поездках на общественном транспорте.

Теги: Московская область, штраф, медицинские маски
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