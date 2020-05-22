Власти Подмосковья рекомендовали надевать маски при любом выходе на улицу

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Жителям Подмосковья следует использовать маски и перчатки «при любом выходе на улицу», говорится в постановлении губернатора Московской области, опубликованном на сайте регионального правительства.

Средства индивидуальной защиты рекомендуется носить с 23 мая при нахождении во всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте (в том числе при перевозке пассажиров и багажа по заказу), такси, железнодорожном транспорте, на железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Кроме того, следует носить маски и перчатки на предприятиях, в местах общего пользования многоквартирных домов и на территории медицинских организаций, говорится в документе.

Жителям предписано «в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья строго соблюдать» эти рекомендации.

22 мая глава Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал с 23 мая отмену электронных пропусков, необходимых для передвижения в регионе в условиях пандемии коронавируса. При этом об отмене режима самоизоляции глава региона ничего не сообщил.

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