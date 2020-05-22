В России провели более 8,1 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России провели 8 126 626 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За последние сутки, как уточняет федеральный оперативный штаб, провели 285 тыс. тестов. На 21 мая под медицинским наблюдением в России оставались 277 068 человек.

В России за последние сутки выявили 8894 новых случая заболевания COIVD-19. Общее число зараженных выросло до 326 448 человек.

За сутки в стране умерли 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом, что стало суточным рекордом. Общее число жертв в стране достигло 3249.