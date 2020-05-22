Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 21 мая, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 21 мая, 12:59
В России провели более 8,1 млн тестов на коронавирус Общество, 11:15 Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID Общество, 11:10 Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 43 тыс. человек Общество, 11:05 В России наградят заботящиеся о здоровье персонала компании Партнерский материал, 11:03 Трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод» Стиль, 10:56 Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет Политика, 10:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 мая Общество, 10:49 UFC объявил о переносе двух турниров из-за коронавируса Спорт, 10:47 «Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 10:45 Уничтожит ли COVID такси и каршеринг: последствия пандемии для сектора Quote, 10:44 В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:40 Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд Общество, 10:40 В России за сутки выявили 8894 заразившихся коронавирусом Общество, 10:37 Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса Общество, 10:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 43 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 2900 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный департамент здравоохранения.

Число вылечившихся в Москве с начала распространения эпидемии составило 43 582 человека, уточнила Ракова.

Ранее 20 мая в столице зафиксировали рекордный суточный прирост числа пациентов, которые выздоровели после COVID-19. В этот день количество вылечившихся увеличилось почти на 5,5 тыс. человек. Накануне, 21 мая, за сутки в Москве зафиксировали 3746 случаев выздоровления.

В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По состоянию на 22 мая всего в Москве коронавирусом заразились более 158,2 тыс. человек. За минувшие сутки выявили еще 2988 случаев заражения. За последние трое суток, с 20 мая, прирост заболеваемости в Москве не превышает 3 тыс. случаев в сутки.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, пандемия, заражение, коронавирус
Материалы по теме
В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 8894 заразившихся коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter