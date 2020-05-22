Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 43 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 2900 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный департамент здравоохранения.

Число вылечившихся в Москве с начала распространения эпидемии составило 43 582 человека, уточнила Ракова.

Ранее 20 мая в столице зафиксировали рекордный суточный прирост числа пациентов, которые выздоровели после COVID-19. В этот день количество вылечившихся увеличилось почти на 5,5 тыс. человек. Накануне, 21 мая, за сутки в Москве зафиксировали 3746 случаев выздоровления.



По состоянию на 22 мая всего в Москве коронавирусом заразились более 158,2 тыс. человек. За минувшие сутки выявили еще 2988 случаев заражения. За последние трое суток, с 20 мая, прирост заболеваемости в Москве не превышает 3 тыс. случаев в сутки.